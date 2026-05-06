Sabik Aji Taufan
Rabu, 6 Mei 2026 | 10.01 WIB

Tingkatkan PAD di Tengah Tekanan Global, Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Lakukan Inovasi

Wamendagri Bima Arya Sugiarto. (Dok. Kemendagri)

 

JawaPos.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah ketidakpastian global, pemda harus memutar otak agar roda ekonomi di wilayahnya bisa meningkat.
 
Bima mengatakan, situasi geopolitik global memberikan dampak besar. Kondisi ini memaksa kebijakan nasional terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
 
“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” ujarnya di Balikpapan, Kalimantan Selatan, Selasa (5/5).
 
Tekanan global berpengaruh langsung kepada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat, serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.
 
 
Oleh karena itu, penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan perlu dilakukan. Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.
 
“Cerdas saja tidak cukup kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.
 
Politikus PAN ini mengungkapkan, beberapa daerah sudah melakukan inovasi cukup baik. Seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta.
 
"Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral," tukasnya. 
 
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerahnya dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering). 
 
"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Walikota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel,” kaya Muhidin. 

