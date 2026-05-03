Kesaksian Warga Soal Kiai Cabuli Puluhan Santriwati di Pati: Sudah Lama Dengar

JawaPos.com - Warga sekitar pondok pesantren di Pati yang salah seorang kiainya diduga menjadi pelaku pencabulan terhadap puluhan santriwati menyebut bahwa hal itu sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja, tak banyak yang berani melaporkannya.

Dikutip dari Radar Pati (Jawa Pos Grup), salah satu warga yang enggan disebut namanya mengaku bahwa isu perilaku menyimpang di ponpes tersebut sudah menjadi rahasia umum.

Ia bahkan mengaku pernah menemukan alat kontrasepsi yang tersedia di area sekitar pondok.

"Warga sudah lama dengar, tapi orang tua korban memang tidak berani lapor karena takut," ujarnya dikutip Minggu (3/5).

Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur bila banyak orang yang mengetahui aksi bejat dari kiai tersebut.

"Alhamdulillah sekarang beritanya mulai ramai," kata warga tersebut.

Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang kiai berinisial S di salah satu pondok pesantren di Pati mencuat. Sebanyak 30-50 santriwati disebut menjadi korban atas kasus kekerasan seksual tersebut.

Kuasa hukum korban, Ali Yusron, mengungkapkan bahwa hingga saat ini secara resmi baru ada delapan korban yang berani melaporkan kelakukan kiai S tersebut. Namun, keterangan saksi menyebut ada 30-50 korban dari S.

"Berdasarkan informasi yang kami himpun, korbannya lebih dari delapan orang. Sebagian besar berasal dari wilayah Rembang. Banyak yang belum berani bicara karena takut kualat kepada kiainya,” ujarnya kepada wartawan seperti dikutip dari Radar Pati, Minggu (3/4).