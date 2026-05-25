Timbulkan Kerugian Besar, Sahroni Minta Polri Gelar Investigasi Menyeluruh Peristiwa Blackout Sumatera

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (tengah). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Bareskrim Polri untuk turun ke Jambi melakukan investigasi menyeluruh terkait peristiwa blackout di Sumatera. Menurutnya, peristiwa ini sudah menimbulkan kerugian besar.
Sahroni mengatakan, Polri telah mengumumkan dugaan awal tentang peristiwa ini disebabkan oleh cuaca ekstrem. Namun, temuan ini harus diperdalam, sehingga penjelasan kepada publik semakin rinci.
“Saya mendorong Polri, PLN, bersama pihak terkait, untuk segera menginvestigasi total akar masalah dari pemadaman di Sumatra ini. Berikan penjelasan yang clear, karena kejadian ini telah merugikan jutaan masyarakat," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (25/5).
Bendahara Umum Partai NasDem ini menyampaikan, blackout di Sumatera menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Sehingga, perlu ada pertanggungjawaban hukum kepada pihak yang bersalah.
"Banyak aktivitas, pekerjaan, dan bisnis jadi terhambat dan tentunya merugi hingga miliaran rupiah. Dan usut juga kalau ada indikasi unsur pidana di sana, karena ini kejadian yang sangat fatal. Harus ada yang bertanggungjawab,” imbuhnya.
Atas dasar itu, Sahroni menilai perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum. Sehingga, persepsi liar yang berkembang bisa diluruskan.
“Karena saat ini ramai di medsos masyarakat duga menduga terkait pemadaman ini, banyak isu liar. Nah ini yang kemudian harus diluruskan dengan fakta dan temuan rill di lapangan. Biar tidak gaduh tanpa kejelasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polri menyimpulkan Blackout Sumatera pada Jumat (22/5) lalu bukan karena sabotase. Penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri sejauh ini menduga padamnya aliran listrik beberapa provinsi di Sumatera itu disebabkan oleh gangguan cuaca.
Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap hal itu dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin (25/5). Pihaknya memastikan hal itu setelah melakukan gelar perkara.
”Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut,” kata Nunung.
