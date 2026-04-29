Bacakan Pledoi Kasus Sritex, Eks Dirut Bank Sumut Babay Farid Wazdi Bantah Terlibat Korupsi

JawaPos.com — Pengadilan Negeri Semarang menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex. Sidang kali ini diagendakan untuk pembacaan pledoi dari terdakwa Babay Farid Wazdi, mantan Direktur Utama Bank Sumatera Utara (Sumut).

Dalam pembelaannya, Babay membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). DIa menyatakan selama berkarir 27 tahun di dunia perbankan tidak pernah menerima suap, maupun gratifikasi. Dia pun membantah berusaha memberikan keuntungan bagi orang lain.

"Tidak ada satu orang pun di negara ini yang bermaksud menguntungkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri masuk penjara," ujarnya dalam persidangan.

Babay juga membantah melakukan konspirasi dengan direksi Sritex melakukan kejahatan. Dia menyatakan tidak mengenal direksi Sritex, dan tidak pernah menjalin komunikasi pada tahun 2020. Dia baru bertemu dengan direksi Sritex pada November 2025 di Lapas Semarang.

Babay menjelaskan, perubahan nilai kredit dari Rp 200 miliar menjadi Rp 150 miliar tidak berasal darinya. Melainkan nilai Rp 150 miliar dirumuskan oleh FX Putra Misa bersama dengan unit bisnis dan risiko.

Dia mengaku sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota komite kredit sesuai prosedur. Dia menjalankan aturan internal dan regulasi yang ada.

"Keputusan yang diambil merupakan bagian dari penerapan prinsip business judgment rule," imbuhnya.

Babay menduga ada tindakan rekayasa laporan keuangan dilakukan oleh pihak internal Sritex sejak 2018. Data ini yang digunakan Sritex untuk mengajukan kredit ke Bank DKI tahun 2020.