Latu Ratri Mubyarsah
Kamis, 23 April 2026 | 19.47 WIB

Tobat Ekologis di Hari Bumi, Doa Lintas Spiritualitas di Gunung Padang

Doa lintas spiritualitas digekar di Teras 5 Gunung Padang, ruang hening yang sarat makna refleksi dan kesadaran, melibatkan organisasi lintas komunitas memperingati hari bumi. (Istimewa)

JawaPos.com–Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan gejolak sosial, sebuah ikhtiar spiritual digelar di kawasan Gunung Padang, Jawa Barat, Rabu (22/4), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bumi.

Kegiatan doa lintas spiritualitas ini dipusatkan di Teras 5 Gunung Padang, ruang hening yang sarat makna refleksi dan kesadaran, dengan melibatkan para bhiksu, insan pers, serta tokoh organisasi lintas komunitas.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat Anrico Pasaribu, anggota Dewan Pakar PWI Pusat Raldy Doy, Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama, jajaran pengurus PWI Pusat dan PWI DKI Jaya, pengurus Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia, penggiat alam bebas, serta anggota Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) dan komunitas lingkungan hidup Gereja Katedral Jakarta.

Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam menjaga kelestarian alam. Menurutnya, kesadaran ekologis tidak bisa dilepaskan dari kesadaran batin manusia.

”Dalam ajaran Buddha, harmoni dengan alam adalah bagian dari praktik kebijaksanaan. Ketika manusia hidup dengan kesadaran, welas asih, dan tidak serakah, maka alam pun akan terjaga. Doa ini menjadi pengingat bahwa merawat bumi adalah bagian dari laku spiritual,” ujar Romo Asun Gotama.

Ketua Harian Artha Graha Peduli (AGP) Kent Dixon menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama lintas iman dan elemen bangsa.

”Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab universal yang menyatukan kita semua. Dengan semangat gotong royong lintas iman, Artha Graha Peduli, satu hati untuk peduli, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Bumi sebagai momentum mempererat kerukunan, menjaga harmoni antara manusia, Sang Pencipta, dan Ibu Pertiwi, serta memastikan warisan alam tetap lestari bagi generasi mendatang,” tandas Kent Dixon.

Sementara itu, Dar Edi Yoga, bendahara PWI DKI Jaya, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Melainkan panggilan batin untuk mengembalikan kesadaran manusia terhadap bumi dan kehidupan.

”Kami tidak datang untuk meminta, tetapi untuk bersujud dalam syukur dan kesadaran. Bumi ini bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi untuk dijaga. Ini adalah seruan tobat ekologis,” ujar Dar Edi Yoga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Peringatan Hari Bumi: Pertamina Tanam Ribuan Mangrove dan Terumbu Karang di Pulau Pramuka - Image
Bisnis

Peringatan Hari Bumi: Pertamina Tanam Ribuan Mangrove dan Terumbu Karang di Pulau Pramuka

Kamis, 23 April 2026 | 01.56 WIB

Peringatan Hari Bumi: Ancaman Sampah Elektronik Kian Nyata, Ini Cara Sederhana yang Bisa Dilakukan - Image
Bisnis

Peringatan Hari Bumi: Ancaman Sampah Elektronik Kian Nyata, Ini Cara Sederhana yang Bisa Dilakukan

Kamis, 23 April 2026 | 01.07 WIB

PWI Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan pada Laga Malut Lawan PSM - Image
Sepak Bola Indonesia

PWI Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan pada Laga Malut Lawan PSM

Minggu, 8 Maret 2026 | 21.12 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

