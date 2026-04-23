Tobat Ekologis di Hari Bumi, Doa Lintas Spiritualitas di Gunung Padang

Doa lintas spiritualitas digekar di Teras 5 Gunung Padang, ruang hening yang sarat makna refleksi dan kesadaran, melibatkan organisasi lintas komunitas memperingati hari bumi. (Istimewa)
JawaPos.com–Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan gejolak sosial, sebuah ikhtiar spiritual digelar di kawasan Gunung Padang, Jawa Barat, Rabu (22/4), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bumi.
Kegiatan doa lintas spiritualitas ini dipusatkan di Teras 5 Gunung Padang, ruang hening yang sarat makna refleksi dan kesadaran, dengan melibatkan para bhiksu, insan pers, serta tokoh organisasi lintas komunitas.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat Anrico Pasaribu, anggota Dewan Pakar PWI Pusat Raldy Doy, Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama, jajaran pengurus PWI Pusat dan PWI DKI Jaya, pengurus Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia, penggiat alam bebas, serta anggota Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) dan komunitas lingkungan hidup Gereja Katedral Jakarta.
Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam menjaga kelestarian alam. Menurutnya, kesadaran ekologis tidak bisa dilepaskan dari kesadaran batin manusia.
”Dalam ajaran Buddha, harmoni dengan alam adalah bagian dari praktik kebijaksanaan. Ketika manusia hidup dengan kesadaran, welas asih, dan tidak serakah, maka alam pun akan terjaga. Doa ini menjadi pengingat bahwa merawat bumi adalah bagian dari laku spiritual,” ujar Romo Asun Gotama.
Ketua Harian Artha Graha Peduli (AGP) Kent Dixon menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama lintas iman dan elemen bangsa.
”Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab universal yang menyatukan kita semua. Dengan semangat gotong royong lintas iman, Artha Graha Peduli, satu hati untuk peduli, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Bumi sebagai momentum mempererat kerukunan, menjaga harmoni antara manusia, Sang Pencipta, dan Ibu Pertiwi, serta memastikan warisan alam tetap lestari bagi generasi mendatang,” tandas Kent Dixon.
Sementara itu, Dar Edi Yoga, bendahara PWI DKI Jaya, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Melainkan panggilan batin untuk mengembalikan kesadaran manusia terhadap bumi dan kehidupan.
”Kami tidak datang untuk meminta, tetapi untuk bersujud dalam syukur dan kesadaran. Bumi ini bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi untuk dijaga. Ini adalah seruan tobat ekologis,” ujar Dar Edi Yoga.
