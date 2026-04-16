Lewat Operasi Senyap, Polda Jambi Tangkap Buron Kasus Narkoba dengan Barang Bukti 58 Kilogram Sabu di Tanjung Jabung

Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar menjelaskan penangkapan buron kasus narkoba bernama Alung. Dia ditangkap oleh petugas setelah buron selama 6 bulan. (Polda Jambi)
JawaPos.com - Pelarian M. Alung Ramadhan berakhir pada Kamis (16/4). Buron kasus narkoba yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 6 bulan ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jambi di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penangkapan tersebut dilakukan melalui operasi senyap.
Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar menyampaikan bahwa Alung merupakan buron kasus narkoba dengan barang bukti sebanyak 58 kilogram sabu. Dia sempat melarikan diri dari Polda Jambi. Dia melarikan diri saat penyidik tengah menyiapkan berita acara pemeriksaan (BAP) pada 10 Oktober 2025. Dia kabur melalui jendela setelah melepas borgol ties di tangannya.
”Kasus ini berawal dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat pada Selasa, 7 Oktober 2025, terkait dugaan adanya jalur transaksi narkotika di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,” kata Irjen Krisno dalam keterangan resmi.
Baca Juga:Real Betis vs Braga di Liga Europa: Jadwal, Link Live Streaming, dan Prediksi Skor Leg Kedua
Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi. Mereka melakukan penyelidikan dan mengamankan satu unit Toyota Innova Reborn yang dikendarai oleh Alung pada 9 Oktober 2025. Alung diringkus di area parkir RSUD Bayung Lencir sekitar pukul 22.30 WIB. Pada kendaraan yang dikemudikan oleh Alung, petugas menemukan sejumlah barang bukti.
Rinciannya 2 koper yang ditaruh di bagasi belakang dengan warna hijau dan biru. Pada koper berwarna hijau, polisi menemukan 33 bungkus besar yang berisi narkotika jenis sabu. Sementara pada koper berwarna biru, petugas mendapati 25 bungkus besar berisi narkotika jenis sabu yang sudah bungkus menggunakan kemasan Teh China.
Selain Alung, dalam kasus tersebut polisi juga mengamankan 3 tersangka lain. Masing-masing berinisial JA dan APR. Keduanya sudah menjalani persidangan. Hanya Alung yang melarikan diri. Pelarian tersebut berakhir dini hari tadi. Sekitar pukul 03.30 WIB dia kembali diringkus oleh polisi di pinggir Jalan Prof. dr. Sri Dewi, Parit Gompong Jalur Dua, Kelurahan Sungai Nibung.
Baca Juga:3 Poin Harga Mati di Derby Suramadu! Bernardo Tavares Tantang Nyali Persebaya Surabaya Bangkit Lawan Madura United
Dalam operasi senyap tersebut, petugas turut mengamankan 5 orang lainnya yang berada dalam satu kendaraan Suzuki Grand Vitara bernomor polisi BH 1763 UM. Irjen Krisno menyampaikan bahwa penangkapan Alung untuk kali kedua juga berawal dari laporan masyarakat pada Sabtu (11/4). Informasi itu menyebut, Alung berada di Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Barat.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan secara intensif di lapangan. Pada Rabu tengah malam (15/4), tim mendapat kabar bahwa Alung bergerak menuju wilayah Tungkal Ilir. Petugas kemudian membuntuti kendaraan yang digunakan buronan tersebut sampai dilakukan penyergapan.
”Saat kendaraan dihentikan, petugas mendapati 6 orang di dalam mobil tersebut, termasuk DPO utama M. Alung Ramadhan,” ucap Krisno.
Selain Alung, jenderal bintang dua Polri itu menyebutkan bahwa 5 orang lain yang turut diamankan tanpa perlawanan. Kelima orang tersebut masing-masing berinisial R bin H, B bin MD, MFM bin R, RD. M bin RD. M, dan A bin M. Semuanya kini menjadi terduga pelaku. Mereka sudah dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026