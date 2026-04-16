Lewat Operasi Senyap, Polda Jambi Tangkap Buron Kasus Narkoba dengan Barang Bukti 58 Kilogram Sabu di Tanjung Jabung

JawaPos.com - Pelarian M. Alung Ramadhan berakhir pada Kamis (16/4). Buron kasus narkoba yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 6 bulan ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jambi di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penangkapan tersebut dilakukan melalui operasi senyap.

Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar menyampaikan bahwa Alung merupakan buron kasus narkoba dengan barang bukti sebanyak 58 kilogram sabu. Dia sempat melarikan diri dari Polda Jambi. Dia melarikan diri saat penyidik tengah menyiapkan berita acara pemeriksaan (BAP) pada 10 Oktober 2025. Dia kabur melalui jendela setelah melepas borgol ties di tangannya.

”Kasus ini berawal dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat pada Selasa, 7 Oktober 2025, terkait dugaan adanya jalur transaksi narkotika di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,” kata Irjen Krisno dalam keterangan resmi.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi. Mereka melakukan penyelidikan dan mengamankan satu unit Toyota Innova Reborn yang dikendarai oleh Alung pada 9 Oktober 2025. Alung diringkus di area parkir RSUD Bayung Lencir sekitar pukul 22.30 WIB. Pada kendaraan yang dikemudikan oleh Alung, petugas menemukan sejumlah barang bukti.

Rinciannya 2 koper yang ditaruh di bagasi belakang dengan warna hijau dan biru. Pada koper berwarna hijau, polisi menemukan 33 bungkus besar yang berisi narkotika jenis sabu. Sementara pada koper berwarna biru, petugas mendapati 25 bungkus besar berisi narkotika jenis sabu yang sudah bungkus menggunakan kemasan Teh China.

Selain Alung, dalam kasus tersebut polisi juga mengamankan 3 tersangka lain. Masing-masing berinisial JA dan APR. Keduanya sudah menjalani persidangan. Hanya Alung yang melarikan diri. Pelarian tersebut berakhir dini hari tadi. Sekitar pukul 03.30 WIB dia kembali diringkus oleh polisi di pinggir Jalan Prof. dr. Sri Dewi, Parit Gompong Jalur Dua, Kelurahan Sungai Nibung.

Dalam operasi senyap tersebut, petugas turut mengamankan 5 orang lainnya yang berada dalam satu kendaraan Suzuki Grand Vitara bernomor polisi BH 1763 UM. Irjen Krisno menyampaikan bahwa penangkapan Alung untuk kali kedua juga berawal dari laporan masyarakat pada Sabtu (11/4). Informasi itu menyebut, Alung berada di Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Barat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan secara intensif di lapangan. Pada Rabu tengah malam (15/4), tim mendapat kabar bahwa Alung bergerak menuju wilayah Tungkal Ilir. Petugas kemudian membuntuti kendaraan yang digunakan buronan tersebut sampai dilakukan penyergapan.

”Saat kendaraan dihentikan, petugas mendapati 6 orang di dalam mobil tersebut, termasuk DPO utama M. Alung Ramadhan,” ucap Krisno.