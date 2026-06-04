Siasat Licik Kurir Sabu di Pasar Rebo: Sembunyikan Setengah Kilo Narkoba dalam Kaleng Biskuit!

Kolase foto kurir sabu, IO, 33 beserta barang bukti yang disita Polres Metro Jakarta Pusat. (Istimewa)
Penggerebekan ini berlangsung pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Polisi bergerak cepat menyasar sebuah rumah di Jalan Kalisari Raya No. 55, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Saat menggeledah lokasi, petugas menemukan sebuah kaleng biskuit. Bukannya berisi makanan, kaleng tersebut ternyata digunakan untuk menyembunyikan lima plastik klip besar sabu dengan berat bruto mencapai 510,3 gram.
Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, tersangka IO hanyalah pion. Ia dikendalikan oleh seseorang untuk menjemput dan mengantar barang haram tersebut.
"Tersangka menerima paket yang dikirim melalui ojek online. Setelah barang diterima, tersangka diarahkan untuk menyerahkan paket tersebut kepada seseorang berinisial FN. Namun sebelum sempat diserahkan, tersangka berhasil diamankan petugas," ujar Wisnu, Kamis (4/6).
Tergiur Ajakan Teman Dekat
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, IO mengaku nekat melakoni profesi haram ini karena faktor pertemanan. Ia tergiur iming-iming upah besar dari otak penyelundupan tersebut.
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Pelaku mengaku belum mendapatkan bayaran dari jasa kurir ini. Sebab, ia baru akan di upah setelah barang sampai tujuan. Alasan kenapa mau karna kurir ini temen deket inisial NB yg masih di buru.
Selain menyita setengah kilogram sabu, polisi juga mengamankan satu unit handphone milik tersangka yang memuat riwayat percakapan transaksi.
Polisi Buru Jaringan Atas
Saat ini, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat tengah melakukan pengembangan besar-besaran demi memutus mata rantai peredaran sabu di wilayah ibu kota.
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