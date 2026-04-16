Dukung Polda Riau Perang Melawan Narkoba, Anggota Komisi III Rahul: Ini Ancaman Nyata Bagi Bangsa

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul mendukung Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam memberantas narkoba di wilayahnya. Sejauh ini Polri dianggap telah menunjukan kinerja yang baik. Terbaru pengungkapan dilakukan di wilayah Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir.

Rahul mengatakan, narkoba memiliki efek besar bagi masyarakat. Dengan pengungkapan tegas kasus ini, maka bisa menyelematkan banyak nyawa rakyat.

“Peredaran narkoba bukan hanya persoalan kriminalitas biasa. Ini adalah ancaman nyata terhadap masa depan generasi bangsa. Banyak keluarga yang hancur, banyak anak muda yang kehilangan arah hidup akibat jerat narkotika,” ujar Rahul dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Ia menegaskan bahwa langkah cepat dan tegas yang dilakukan jajaran Polda Riau sejalan dengan komitmen nasional dalam memperkuat penegakan hukum serta melindungi generasi muda. Kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan nasional dari ancaman narkotika.

Rahul menyampaikan, kawasan pesisir seperti Panipahan kerap dimanfaatkan sebagai jalur masuk dan distribusi narkoba karena faktor geografis yang terbuka. perlu ada perhatian lebih dari aparat penegak hukum agar celah ini bisa ditutup.

Adanya sanksi tegas kepada anggota polisi yang ikut bermain dalam bisnis gelap narkoba juga perlu mendapat dukungan. Langkah ini juga penting dalam menjaga integritas lembaga dalam penegakan hukum.

“Tidak boleh ada toleransi, termasuk terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Penindakan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa institusi penegak hukum tetap berpihak pada masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Rahul, perang melawan narkoba perlu dilakukan secara terus menerus. Perlu adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat.