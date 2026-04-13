Polresta Malang ungkap kondisi Yai Mim sebelum drop hingga meninggal dunia. (Dokumentasi Radar Malang)
JawaPos.com - Kabar meninggalnya Imam Muslimin alias Yai Mim, menjadi sorotan publik. Eks Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang ini menghembuskan napas terakhirnya pada Senin siang (13/4).
Sebagai informasi, nama Yai Mim sempat ramai diperbincangkan setelah video perseteruan dengan tetangganya bernama Nurul Sahara, viral di media sosial. Perselisihan itu berlanjut hingga ke ranah hukum.
Pada September 2025, kedua pihak saling melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Malang Kota. Selanjutnya, Yai Mim juga melaporkan dugaan penistaan agama dan persekusi pada Oktober 2025.
Laporan tersebut kemudian dibalas oleh Sahara dengan laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi. Polresta Malang Kota akhirnya menetapkan Yai Mim sebagai tersangka pada 19 Januari 2026.
Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobikhin membenarkan kabar meninggalnya Yai Mim. "Siap benar, 13.45 WIB dinyatakan meninggal dunia," ujarnya dikonfirmasi awak media di Malang, Senin (13/4).
Saat itu, Yai Mim hendak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Sidokkes Polresta Malang Kota. Hasilnya, kondisi kesehatan yang bersangkutan dalam kondisi baik, ditandai dengan tensi di angka 110/80.
"Tidak ditemukan gejala lain yang menandakan kurang sehatnya kondisi yang bersangkutan. Kemudian di jam 13:45, tiba-tiba kondisinya lemas, terus duduk dan terjatuh dalam kondisi duduk," imbuhnya.
Pihak Polresta Malang Kota pun bergegas membawa Yai Mim ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Saiful Anwar untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
"Jadi dari Rutan ke ruangan penyidik, kemudian tiba-tiba lemas, kemudian kita angkut pakai ambulans kita bawa ke (RS) Saiful Anwar, demikian. Untuk lengkapnya nanti kita sampaikan update-nya," ucap Ipda Lukman.
Ia menegaskan kondisi kesehatan Yai Mim sebelumnya baik, tidak ada tanda kekerasan. Yai Mim juga menempati sel seorang diri, serta dikenal rutin memberikan tausiyah kepada sesama tahanan.
