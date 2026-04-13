Eks Dosen UIN Malang Yai Mim Meninggal, Kasus Ribut dengan Tetangga dan Jadi Tersangka

Dosen nonaktif di Pascasarjana UIN Maliki Malang, Imam Muslimin mengundurkan diri setelah video perseteruannya dengan tetangga viral di medsos. (TikTok @sahara_vibesssss)
JawaPos.com - Eks Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim, dikabarkan meninggal dunia saat hendak menjalani pemeriksaan di Polresta Malang Kota pada Senin siang (13/4).
Kabar meninggalnya Yai Mim dibenarkan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana.
Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih lengkap mengenai waktu dan penyebab kematian Yai Mim.
"Benar, untuk kronologi lengkap dan pejelasan silahkan ke Kasatreskrim atau Kasihumas, ya," tutur Kombes Pol Putu, ketika dihubungi JawaPos.com melalui pesan WhatsApp, Senin (13/4).
Mengutip Radar Malang (Jawa Pos Group), Yai Mim meninggal saat hendak menjalani pemeriksaan di Mapolresta Malang Kota.
Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobikhin menjelaskan, Yai Mim meninggal dunia pada pukul 13.45 WIB saat hendak menjalani pemeriksaan. Saat itu, ia keluar dari ruang tahanan untuk menuju ruang pemeriksaan.
Nama Yai Mim sempat santer dibicarakan di media sosial, setelah video perseteruannya dengan tetangga bernama Nurul Sahara, viral di media sosial. Upaya mediasi dilakukan, namun tak menemukan titik temu.
Perselisihan kemudian berlanjut ke ranah hukum. Pada September 2025, kedua pihak saling melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Malang Kota.
Selanjutnya, Yai Mim juga melaporkan dugaan penistaan agama dan persekusi pada Oktober 2025.
Laporan tersebut kemudian dibalas oleh Sahara dengan laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi.
