Gempa M4,7 di NTT, Puluhan Rumah Rusak di Pulau Adonara

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 yang mengguncang wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (9/4) menyebabkan puluhan rumah di Pulau Adonara mengalami kerusakan. Data sementara mencatat sedikitnya 79 unit rumah terdampak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Bupati Flores Timur Anton Doni mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil pendataan sementara hingga pukul 08.30 WITA. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Desa Terong dan Desa Lamahala.

“Untuk sementara, kondisi paling parah berada di Desa Terong dan Desa Lamahala,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/4).

Ia merinci, sebanyak 69 rumah rusak berada di Desa Terong, sementara sisanya tersebar di Desa Lamahala. Namun, jumlah ini masih dapat berubah karena proses pendataan di lapangan masih terus berlangsung.

Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi dampak kerusakan sekaligus menilai kebutuhan penanganan darurat bagi warga terdampak.

Pemerintah daerah juga terus memperbarui data seiring proses verifikasi yang masih berjalan. Langkah cepat telah dilakukan dengan menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan tenda untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

“Kami juga segera menyiapkan kebutuhan darurat lainnya,” kata Anton.