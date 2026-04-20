Pastikan Tak Muncul Anomali, Operator Cek PLTN usai Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 7,4

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Fukushima Daiichi tampak dari atas.
JawaPos.com - Operator pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Jepang melakukan pemeriksaan setelah gempa kuat mengguncang negara tersebut. Kantor berita NHK, pada Senin (20/4), melaporlan bahwa perusahaan Tohoku Electric Power menyatakan PLTN Onagawa di Prefektur Miyagi sedang diperiksa untuk memastikan tidak ada penyimpangan operasional.
Sementara itu, operator Tokyo Electric Power Company juga melakukan pemeriksaan terhadap PLTN Fukushima Daiichi (Fukushima-1) guna mendeteksi kemungkinan anomali baru.
Pemeriksaan serupa turut dilakukan di PLTN Fukushima Daini (Fukushima-2). Namun, kantor berita Kyodo melaporkan tidak ada kondisi darurat yang terdeteksi di kedua fasilitas tersebut.
Gempa dengan magnitudo 7.4 mengguncang Jepang pada Senin waktu setempat, dengan peringatan tsunami diumumkan di Jepang bagian utara dan timur laut.
Gempa tercatat terjadi pukul 07:52 GMT (14:52 WIB), dengan episentrum terletak 71 kilometer dari Kota Miyako, Prefektur Iwate, menurut catatan badan survei geologi AS, USGS.
Sumber: Sputnik
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik