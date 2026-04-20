Antara
21 April 2026, 00.30 WIB

Pastikan Tak Muncul Anomali, Operator Cek PLTN usai Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 7,4

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Fukushima Daiichi tampak dari atas.

JawaPos.com - Operator pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Jepang melakukan pemeriksaan setelah gempa kuat mengguncang negara tersebut. Kantor berita NHK, pada Senin (20/4), melaporlan bahwa perusahaan Tohoku Electric Power menyatakan PLTN Onagawa di Prefektur Miyagi sedang diperiksa untuk memastikan tidak ada penyimpangan operasional.

Sementara itu, operator Tokyo Electric Power Company juga melakukan pemeriksaan terhadap PLTN Fukushima Daiichi (Fukushima-1) guna mendeteksi kemungkinan anomali baru.

Pemeriksaan serupa turut dilakukan di PLTN Fukushima Daini (Fukushima-2). Namun, kantor berita Kyodo melaporkan tidak ada kondisi darurat yang terdeteksi di kedua fasilitas tersebut.

Gempa dengan magnitudo 7.4 mengguncang Jepang pada Senin waktu setempat, dengan peringatan tsunami diumumkan di Jepang bagian utara dan timur laut.

Gempa tercatat terjadi pukul 07:52 GMT (14:52 WIB), dengan episentrum terletak 71 kilometer dari Kota Miyako, Prefektur Iwate, menurut catatan badan survei geologi AS, USGS.

Sumber: Sputnik

Editor: Estu Suryowati
