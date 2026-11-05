Kabupaten Madiun Raih Penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026, Bupati Sebut Petani Jadi Kunci

Bupati Madiun Hari Wuryanto (kiri) menerima penghargaan Kedaulatan Pangan Komoditas Beras Terbaik II dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar Satria Perdana di ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Surabaya, Jumat (30/10). (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Madiun meraih penghargaan Kedaulatan Pangan Komoditas Beras Terbaik II pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10). Capaian ini mengukuhkan kontribusi daerah dalam menjaga pasokan pangan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menerima penghargaan tersebut dengan menempatkan kerja keras petani sebagai kunci keberhasilan sekaligus penggerak peningkatan produktivitas pertanian.
Penghargaan diserahkan langsung oleh CEO JawaPos.com Dimas Ginanjar Satria Perdana kepada Hari Wuryanto dalam acara yang dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur serta kepala daerah se-Jawa Timur turut menyaksikan penyerahan apresiasi atas capaian pembangunan daerah tersebut.
Bagi Kabupaten Madiun, penghargaan ini mempertegas perannya sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Jawa Timur.
Capaian tersebut berkaitan dengan konsistensi menjaga produktivitas pertanian sekaligus menopang stabilitas pasokan pangan daerah, yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat lebih luas.
Apa Dasar Kabupaten Madiun Meraih Terbaik II?
Kabupaten Madiun mendapatkan penghargaan berdasarkan penilaian kategori Kedaulatan Pangan yang menitikberatkan pada rasio surplus produksi padi terhadap angka konsumsi beras masyarakat.
Ukuran tersebut digunakan untuk melihat kontribusi nyata daerah dalam menyangga ketahanan pangan Jawa Timur dan nasional melalui kemampuan produksi pertaniannya. Penilaian Wilwatikta Awards 2026 dilakukan secara objektif dan independen dengan menggunakan data statistik resmi BPS Jawa Timur.
Dengan landasan tersebut, penghargaan menjadi pengakuan terhadap capaian pembangunan yang diukur melalui data, termasuk kontribusi Kabupaten Madiun pada komoditas beras. Dalam kategori ini, perhatian penilaian tertuju pada hubungan antara surplus produksi padi dan konsumsi beras masyarakat.
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Jawa Pos
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