Raih Top Digital Application, Halodoc Perluas Inovasi Kesehatan dari Hulu ke Hilir

JawaPos.com - Halodoc meraih penghargaan Top Digital Application - Health pada JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, Kamis (30/7). Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital, tata kelola yang adaptif, serta kontribusi nyata dalam mendorong percepatan ekonomi digital Indonesia.

Chief Marketing Officer Halodoc, Fibriyani Elastria, mengapresiasi penghargaan yang diterima. "Penghargaan ini menjadi refleksi atas kepercayaan jutaan pengguna, tenaga kesehatan, serta mitra terhadap Halodoc, sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi yang mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," kata Fibriyani.

Selain memiliki layanan kesehatan untuk pengguna secara langsung, Halodoc terus memperkuat ekosistem kesehatan digital melalui Halodoc for Business, solusi kesehatan terintegrasi bagi perusahaan.

Halodoc for Business membantu perusahaan mengelola kesehatan karyawan secara menyeluruh, mulai dari layanan preventif, konsultasi dokter, pengiriman obat, pemeriksaan kesehatan, hingga menghadirkan health insights berbasis data.

Saat ini, Halodoc for Business melayani lebih dari 1.5 juta peserta aktif, bermitra dengan 30 lebih perusahaan asuransi, 3.000 lebih mitra korporat, dan didukung jaringan 4.700 lebih penyedia layanan kesehatan di seluruh Indonesia melalui Digital Cashless Outpatient (DCO), Third Party Administration (TPA), dan layanan pendampingan di rumah sakit yang baru saja diperkenalkan yakni HaloAssist.

Layanan terbaru HaloAssist dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan offline seperti rumah sakit memang tidak bisa dihindari. HaloAssist sebagai pendamping yang nyata, dari pintu masuk hingga kepulangan. Layanan ini dirancang untuk menjawab realitas yang terjadi: tidak semua kondisi medis bisa diselesaikan secara digital, dan ketika karyawan harus benar-benar ke fasilitas kesehatan offline seperti rumah sakit, pengalaman itu seharusnya tidak menjadi beban tambahan.

HaloAssist hadir membantu pasien bisa melakukan booking H-1 sebelum kunjungan. Dan ketika pasien tiba di rumah sakit, sudah ada Teman Halodoc yang menyambut, mengurus seluruh administrasi pendaftaran, mendampingi selama proses pemeriksaan, hingga memastikan obat dikirim langsung ke rumah setelah kepulangan. Sehingga mereka dapat kembali sehat dan produktif, siap untuk bekerja lagi tanpa harus membuang waktu dan tenaga

Di tahap awal pengembangan, HaloAssist saat ini tersedia di 16 mitra rumah sakit Halodoc yang tersebar di Jabodetabek, Karawang dan Surabaya.

Ekosistem Halodoc for Business juga menjadi bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan melalui penguatan kesehatan dan produktivitas pekerja di berbagai sektor usaha. Dengan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan terintegrasi, perusahaan dapat mendukung kesehatan karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif sehingga dapat turut mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.