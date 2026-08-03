Inovasi Tiada Henti, Omadata Sabet Penghargaan Jawapos.com Excellence Awards 2026

JawaPos.com - PT Omadata Padma Indonesia (Omadata Data Center) menyabet penghargaan Jawapos.com Digital Excellence Awards kategori “Special Recognition Awards - Excellence in Local Data Center Infrastructure”. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam berinovasi memajukan ekosistem digital di tanah air.

Direktur PT Omadata Padma Indonesia dijabat oleh Bimelina Oetomo mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung layanan digital hingga ke daerah.

"Kami juga selaras untuk menciptakan digital hub bagi Indonesia Timur dan bagi seluruh Indonesia," ujar Bimelina di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Bimelina juga mengucapkan apresiasi kepada Jawapos.com atas terselenggaranya acara Jawapos.com Digital Excellence Awards 2026. Dia berharap ke depannya dapat terus menjadi media yang turut mendukung kemajuan ekositem digital di Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat dan congratulations ya untuk JawaPos.com atas acara terselenggaranya acara ini, Digital Excellence yang diselenggarakan setahun sekali," katanya.

JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital serta tata kelola yang adaptif. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei independen yang disusun melalui kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta terhadap sekitar 19.000 responden di 20 provinsi di Indonesia.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, penghargaan tersebut dihadirkan sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku perubahan yang terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

JawaPos.com sukses menggelar Digital Excellence Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi serta mendorong transformasi digital di Indonesia/(Derry Ridwansyah/JawaPos.com)

"Sudah saatnya kita menghadirkan sebuah penghargaan untuk memberikan penghormatan kepada perusahaan, kepada institusi dan organisasi yang terus beradaptasi, yang terus berinovasi, dan terus memberikan menghadirkan manfaat bagi masyarakat," ujar Dhimas.

Direktur PT Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui metodologi survei independen sehingga pemenang ditentukan langsung berdasarkan persepsi masyarakat.