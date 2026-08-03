Inovasi Tiada Henti, Omadata Sabet Penghargaan Jawapos.com Excellence Awards 2026

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menyerahkan penghargaan Jawapos.com Digital Excellence Awards kategori “Special Recognition Awards - Excellence in Local Data Center Infrastructure” kepada Direktur PT Omadata Padma Indonesia Bimelina Oetomo. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Omadata Padma Indonesia (Omadata Data Center) menyabet penghargaan Jawapos.com Digital Excellence Awards kategori “Special Recognition Awards - Excellence in Local Data Center Infrastructure”. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam berinovasi memajukan ekosistem digital di tanah air.
Direktur PT Omadata Padma Indonesia dijabat oleh Bimelina Oetomo mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung layanan digital hingga ke daerah.
"Kami juga selaras untuk menciptakan digital hub bagi Indonesia Timur dan bagi seluruh Indonesia," ujar Bimelina di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).
Bimelina juga mengucapkan apresiasi kepada Jawapos.com atas terselenggaranya acara Jawapos.com Digital Excellence Awards 2026. Dia berharap ke depannya dapat terus menjadi media yang turut mendukung kemajuan ekositem digital di Indonesia.
"Kami mengucapkan selamat dan congratulations ya untuk JawaPos.com atas acara terselenggaranya acara ini, Digital Excellence yang diselenggarakan setahun sekali," katanya.
JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital serta tata kelola yang adaptif. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei independen yang disusun melalui kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta terhadap sekitar 19.000 responden di 20 provinsi di Indonesia.
Baca Juga:Terus Berinovasi, Shopee Sabet Top Digital Application Marketplace di Jawapos.com Digital Excellence Awards 2026
CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, penghargaan tersebut dihadirkan sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku perubahan yang terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Sudah saatnya kita menghadirkan sebuah penghargaan untuk memberikan penghormatan kepada perusahaan, kepada institusi dan organisasi yang terus beradaptasi, yang terus berinovasi, dan terus memberikan menghadirkan manfaat bagi masyarakat," ujar Dhimas.
Direktur PT Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui metodologi survei independen sehingga pemenang ditentukan langsung berdasarkan persepsi masyarakat.
"Pengambilan data sendiri menggunakan angket tertutup, jadi pemenang tidak ditentukan oleh juri melainkan langsung oleh suara publik," kata Wawan.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa