WhatsApp Bisa Kirim Undangan ke Orang yang Tak Punya Akun, Konfirmasi Kehadiran Cukup Lewat Link

JawaPos.com - WhatsApp memperbarui fitur Events agar pengguna bisa mengundang orang yang tidak memiliki akun WhatsApp ke sebuah acara. Melalui tautan undangan, penerima bisa melihat detail kegiatan sekaligus mengonfirmasi kehadiran tanpa harus mengunduh aplikasi atau membuat akun baru.

Pembaruan ini membuat koordinasi acara melalui WhatsApp menjadi lebih praktis, terutama ketika penyelenggara harus mengundang orang dari luar grup atau mereka yang tidak menggunakan aplikasi tersebut.

Sebelumnya, fitur Events di WhatsApp lebih banyak digunakan untuk mengatur kegiatan bersama anggota grup. Misalnya, koordinasi pertemuan orang tua murid, kegiatan olahraga anak, hingga acara liburan bersama teman dan keluarga.

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Namun, penyelenggara kerap menghadapi kendala ketika ada calon peserta yang tidak menggunakan WhatsApp. Mereka harus membagikan undangan melalui saluran lain, seperti SMS atau email, agar semua orang mendapatkan informasi yang sama.

Kini, kendala tersebut coba diatasi melalui sistem undangan berbasis tautan. Orang yang tidak memiliki akun WhatsApp tetap bisa menerima undangan, melihat informasi acara, dan memberikan konfirmasi kehadiran atau RSVP.

Bisa Tambahkan Foto Sampul dan Pengingat Acara

Selain memperluas jangkauan undangan, WhatsApp juga memperkenalkan Events Home atau Beranda Acara. Fitur ini menjadi pusat pengelolaan berbagai kegiatan yang dibuat maupun diikuti pengguna.

Melalui Beranda Acara, pengguna dapat membuat undangan khusus, membagikannya kepada calon peserta, serta memantau konfirmasi kehadiran. Penyelenggara juga bisa menambahkan foto sampul untuk membuat undangan lebih personal.

Ada pula opsi pengingat khusus agar peserta tidak melewatkan jadwal kegiatan. Pengguna bahkan dapat memberikan opsi kepada peserta untuk membawa satu orang tambahan atau plus-one.