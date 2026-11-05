WhatsApp Uji Fitur Baru, Bisa Sarankan Foto dan Video Terbaru untuk Dikirim ke Kontak 

JawaPos.com - WhatsApp mulai menggulirkan fitur baru yang dapat menyarankan foto dan video terbaru dari galeri ponsel untuk dikirim ke kontak. Fitur bernama Recent Media Suggestions ini mulai tersedia bagi sebagian pengguna Android dan iOS yang telah menggunakan versi aplikasi terbaru.

Seperti dilansir dari GSM Arena, fitur tersebut dikembangkan dari sistem rekomendasi stiker yang sebelumnya sudah tersedia di WhatsApp Android. Bedanya, kali ini aplikasi tidak hanya memberikan saran berdasarkan emoji yang diketik, tetapi juga menampilkan media yang baru saja ditambahkan ke galeri.

Ada dua bentuk tampilan yang akan muncul. Pertama, notifikasi kecil atau toast yang muncul di atas kolom obrolan ketika pengguna membuka percakapan. Notifikasi tersebut menampilkan thumbnail foto atau video terbaru sekaligus menawarkan opsi untuk mengirimkannya.

Kedua, thumbnail media akan menggantikan sementara ikon kamera yang berada di kolom obrolan. Pengguna hanya akan mendapatkan salah satu dari kedua tampilan tersebut.

Meski demikian, saran yang muncul tidak akan langsung mengirimkan media. Ketika mengetuk thumbnail, WhatsApp terlebih dahulu membuka editor gambar. Pengguna bisa memeriksa kembali foto atau video, menambahkan caption, hingga menyematkan stiker sebelum mengirimkannya.

Pengguna juga dapat keluar dari editor tanpa mengirim media tersebut. Dengan begitu, fitur ini tidak serta-merta membuat foto atau video terkirim ketika thumbnail tidak sengaja tersentuh.

Menariknya, WhatsApp tidak membatasi jenis maupun sumber media yang masuk dalam rekomendasi. Sistem akan mengambil konten terbaru yang tersimpan di galeri, baik berupa foto hasil kamera, tangkapan layar, gambar dari internet, maupun video yang disimpan dari aplikasi lain.

Fitur Recent Media Suggestions akan aktif secara otomatis setelah tersedia di akun pengguna. Namun, bagi yang tidak ingin mendapatkan rekomendasi tersebut, WhatsApp menyediakan opsi untuk menonaktifkannya.

Caranya dengan membuka Settings atau Pengaturan, kemudian memilih Chats atau Obrolan. Setelah itu, pengguna dapat mematikan opsi Recent Media Suggestions atau Saran media terkini.