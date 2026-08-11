Pengguna WhatsApp Keluhkan Akun Mendadak Diblokir, Pakar: Dibajak Judi Online

Ilustrasi WhatsApp terblokir. (TechWiser)
JawaPos.com - Gelombang pemblokiran akun WhatsApp kembali dikeluhkan pengguna sejak awal Agustus 2026 dan viral di media sosial. Sejumlah pengguna mengaku akun mereka tiba-tiba berstatus 'sedang ditinjau' hingga akhirnya diblokir.
Padahal, mereka merasa tidak pernah mengirim spam atau melanggar aturan WhatsApp.
Parahnya, setelah akun kembali pulih, sebagian pengguna justru menemukan riwayat pengiriman pesan berisi tautan judi online kepada nomor-nomor yang tidak mereka kenal.
Padahal, pemilik akun mengaku tidak pernah mengirim pesan tersebut dan tidak mengenal nomor yang dikirimi.
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Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai pola tersebut perlu dicermati sebagai indikasi bahwa akun WhatsApp kemungkinan telah digunakan pihak lain, bukan semata-mata akibat kesalahan sistem pendeteksi spam.
WhatsApp memang memiliki mekanisme untuk menindak akun yang dianggap melanggar ketentuan.
Dua penyebab yang secara resmi kerap dikaitkan dengan pemblokiran adalah penggunaan aplikasi WhatsApp tidak resmi, seperti GB WhatsApp atau FM WhatsApp,
Penyebab lainnya adalah aktivitas scraping atau pengambilan data pengguna secara otomatis.
Akan tetapi, pola yang muncul dalam sejumlah laporan pengguna menunjukkan persoalan yang lebih kompleks.
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Akun yang merasa tidak pernah mengirim spam justru ditemukan memiliki aktivitas pengiriman tautan judi online pada periode ketika akun mereka sedang berstatus ditinjau.
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