Google Perluas AI Mode di Search, Kini Bisa Terhubung ke Canva, YouTube Music, dan Instacart

JawaPos.com - Google terus memperluas kemampuan kecerdasan buatan (AI) di layanan Search. Kali ini, perusahaan menghadirkan integrasi baru yang memungkinkan AI Mode terhubung dengan tiga aplikasi populer, yakni Canva, YouTube Music, dan Instacart.

Seperti dilansir dari Engadget, fitur tersebut mulai diluncurkan secara bertahap di Amerika Serikat pada pekan ini. Melalui pembaruan ini, pengguna dapat memanfaatkan AI langsung dari Google Search tanpa harus berpindah ke aplikasi Gemini.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Google untuk menghadirkan AI di berbagai aktivitas digital sehari-hari agar lebih praktis dan terintegrasi.

Salah satu integrasi yang diperkenalkan adalah dengan YouTube Music. Pengguna kini dapat meminta AI membuat playlist sesuai genre, suasana hati, atau aktivitas tertentu.

Setelah menerima permintaan, Gemini akan mengakses YouTube Music dan menyusun rekomendasi daftar putar yang ditampilkan langsung di kolom percakapan AI. Playlist tersebut kemudian bisa dibuka melalui aplikasi YouTube Music.

Google juga menghadirkan integrasi dengan Canva. Melalui fitur ini, pengguna dapat meminta AI membantu membuat desain berdasarkan kebutuhan tertentu.

Sebagai contoh, AI dapat menyusun template brosur untuk sebuah acara dengan memanfaatkan informasi yang tersimpan di kalender pengguna. Dengan begitu, desain yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan tema maupun detail acara.

Sementara itu, integrasi dengan Instacart memudahkan pengguna saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. AI dapat membantu menambahkan bahan makanan atau produk lain ke keranjang belanja berdasarkan permintaan pengguna.

Jika pengguna memiliki jadwal acara, seperti pesta barbeku (BBQ), yang tersimpan di kalender, AI juga dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menyusun daftar belanja yang relevan.