Pontianak Jadi Tuan Rumah AVC Men’s Champions League 2026, Bhayangkara Presisi dan Garuda Jaya Diuji Tim Kuat Asia

JawaPos.com – Kota Pontianak bersiap menjadi panggung olahraga internasional. Untuk pertama kalinya, ibu kota Kalimantan Barat itu dipercaya menjadi tuan rumah AVC Men’s Champions League 2026, turnamen bola voli antarklub paling bergengsi di Asia.

Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Mei 2026 di GOR Terpadu A Yani Pontianak dan akan diikuti delapan klub terbaik Asia yang terbagi dalam dua grup.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan Pemerintah Kota Pontianak siap mendukung penuh penyelenggaraan ajang bergengsi tersebut. Kepercayaan ini dinilai menjadi momentum penting bagi kota khatulistiwa untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event olahraga internasional.

“Kami berterima kasih kepada panitia karena mempercayakan Pontianak sebagai tuan rumah perdana ajang ini di Indonesia,” ujar Edi usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Turnamen Bola Voli AVC Men’s Champions League 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/4).

Menurutnya, pemerintah kota telah menyiapkan berbagai aspek penunjang guna memastikan kelancaran penyelenggaraan kejuaraan. Persiapan dilakukan mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur di jalur yang akan dilalui atlet dan tamu mancanegara, penataan kawasan sekitar venue, hingga kesiapan hotel tempat para peserta menginap.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga menyiapkan baliho, videotron, serta spanduk di berbagai titik strategis kota sebagai bagian dari publikasi sekaligus penyambutan bagi para peserta dan tamu internasional.

Untuk menambah semarak suasana menjelang pertandingan, momentum Car Free Day (CFD) akan dimanfaatkan sebagai ruang promosi dan sosialisasi event kepada masyarakat. Pemerintah kota juga telah mengimbau hotel, restoran, serta kafe di Pontianak agar memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu yang datang.

Di sisi lain, koordinasi dengan aparat keamanan juga dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan ketertiban selama kejuaraan berlangsung. Penertiban kawasan yang berpotensi mengganggu kenyamanan tamu menjadi salah satu fokus yang disiapkan.

Menariknya, di sekitar area GOR Terpadu A Yani juga direncanakan pembangunan stan promosi bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Stan tersebut akan menampilkan berbagai kuliner khas, produk Dekranasda, serta promosi potensi daerah.