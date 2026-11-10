5 Weton yang Konon Dilindungi Leluhur, Hidupnya Dipenuhi Hoki dan Kemudahan Rezeki

Ilustrasi weton sakti akan kaya raya sedari dini. (Freepik) JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton memiliki makna tersendiri karena dipercaya dapat menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari lahir dan pasaran Jawa ini kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari jodoh, pekerjaan, hingga urusan rezeki. Setiap weton memiliki nilai neptu dan penafsiran yang berbeda dalam Primbon Jawa. Ada yang digambarkan mempunyai karakter kuat, berjiwa pemimpin, serta dikenal memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bahkan, sejumlah weton dipercaya mempunyai peruntungan istimewa sehingga pemiliknya sering dikaitkan dengan kemudahan dalam mencari rezeki dan menghadapi kesulitan. Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang diyakini memiliki energi spiritual kuat serta sering disebut sebagai pembawa keberuntungan menurut Primbon Jawa. 1. Senin Pahing, Dipercaya Memiliki Perlindungan dan Keteguhan Batin Senin Pahing menjadi salah satu weton yang dianggap istimewa dalam kepercayaan Primbon Jawa. Weton ini mempunyai jumlah neptu 13, yang kerap dikaitkan dengan kekuatan batin dan karakter yang tangguh. Orang yang lahir pada Senin Pahing digambarkan sebagai pribadi yang berani, mempunyai pendirian kuat, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka cenderung memiliki tekad besar untuk mewujudkan sesuatu yang sudah menjadi tujuan hidupnya. Dalam hal keberuntungan, pemilik weton ini dipercaya kerap mendapatkan pertolongan ketika berada dalam keadaan sulit. Bahkan, ada kepercayaan yang mengaitkannya dengan perlindungan leluhur sehingga mereka dianggap tidak mudah terpuruk dalam menghadapi persoalan. Sementara dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Senin Pahing diyakini memiliki peluang meraih kesuksesan melalui kerja keras, konsistensi, serta kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain. 2. Rabu Pon, Punya Intuisi Tajam dan Pandai Menghadapi Masalah Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14 dan sering dihubungkan dengan keseimbangan antara kemampuan berpikir dan ketenangan batin. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai sifat bijaksana, sabar, serta mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Mereka juga cenderung tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik. Keistimewaan Rabu Pon menurut kepercayaan Primbon Jawa terletak pada kemampuan menemukan jalan keluar saat menghadapi persoalan. Mereka dianggap mempunyai intuisi yang baik sehingga mampu melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengambil keputusan secara lebih matang. Tidak heran jika Rabu Pon kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.