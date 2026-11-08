Ramalan Zodiak Leo 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Setelah mengalami serangkaian hal yang menguji kesabaran hingga batas, tibalah saatnya zodiak Leo menentukan keberhasilan atau kegagalan sendiri.



Leo mungkin akan mengalami hari yang penuh tekanan, sehingga terdorong untuk mengungkapkan motivasi yang terdalam. Konfrontasi dengan figur otoritas dapat memicu ledakan emosi, jadi berusahalah untuk tetap tenang.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 8 November 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo perlu menikmati momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis. Terkait karir, carilah konselor karir yang berkualitas jika merasa bingung tentang pilihan karir di masa depan.



Sementara itu, konsumsi makanan bergizi dan jadikan olahraga sebagai rutinitas guna menjaga kesehatan. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah Leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Leo akan menemukan beberapa momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis. Leo mungkin akan bertemu seseorang yang menarik hari ini. Bisa jadi, dia adalah teman atau seseorang yang sudah lama Leo kenal.

