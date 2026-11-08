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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Virgo mungkin mendambakan kesenangan dan keinginan untuk bereksperimen. Meskipun prospek ini sangat menggoda, Virgo harus mengabaikannya. 

Virgo akan terlalu sibuk mengatasi berbagai masalah kecil yang muncul dan harus membenarkan keputusan yang akan dibuat sepanjang hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 8 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Jika menjalani hubungan jarak jauh, zodiak Virgo mungkin akan terkejut dengan kedatangan pasangan secara tak terduga. Mengenai karir, nasihat seseorang yang berkualifikasi akan membantu Virgo untuk berfokus pada karir.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan menerapkan pola makan yang baik dan menghindari alkohol serta rokok. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pencarian dana guna melunasi hutang yang ada.

Cinta Virgo

Jika tengah menjalani hubungan jarak jauh, Virgo mungkin akan mendapat kabar baik tentang kedatangan pasangan secara tak terduga hari ini. Cobalah merencanakan kejutan yang luar biasa.

Virgo tidak akan menyadari waktu berlalu begitu cepat, karena ini akan menjadi waktu yang penuh kebersamaan sepenuhnya.

Editor: Candra Mega Sari
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