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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 6 November 2026 | 18.10 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 7 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Sabtu 7 November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio besok Sabtu 7 November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Banyak orang ingin tahu bagaimana Shio mereka akan berjalan pada hari yang akan datang.

Ramalan besok menyentuh urusan hati, kesehatan, rumah tangga, hingga cara mengisi waktu luang dengan baik.

Hari Sabtu, 7 November 2026, dikenal sebagai hari Ayam yang penuh tenaga dan tidak cocok untuk bermalasan.

Karena itu, enam Shio pada daftar ini mendapat saran berbeda sesuai keadaan masing-masing.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (5/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Sabtu 7 November 2026.

1. Kuda

Kamu bersemangat dan siap bertindak, jadi kerjakan hal baru karena hari Ayam menolak bosan dan malas.

Sempatkan waktu untuk hobi karena kegiatan itu membantu mengalihkan pikiranmu dari berbagai masalah yang mengganggu hati.

Editor: Novia Tri Astuti
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