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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 6 November 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Shio Monyet untuk Besok Sabtu 7 November 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Ramalan Shio Monyet hari ini menggambarkan suasana yang penuh peluang untuk mengembangkan ide, memperluas pergaulan, dan menunjukkan kemampuan diri.

Rasa ingin tahu serta kecerdasan yang menjadi keunggulan Shio Monyet dapat membantu menemukan kesempatan baru, terutama dalam pekerjaan dan hubungan sosial.

Warna putih menjadi simbol kejernihan pikiran, sedangkan angka keberuntungan 9 dipercaya membawa semangat untuk mengambil langkah positif.

Arah utara juga menjadi petunjuk yang dapat dipertimbangkan ketika menyusun rencana atau mencari koneksi baru.

Dari sisi peruntungan, Shio Monyet memiliki peluang keberuntungan sebesar 71 persen. Tingkat harmoni berada di angka 54 persen, sementara keberanian mencapai 37 persen dan kebijaksanaan sebesar 20 persen.

Angka-angka tersebut dapat menjadi pengingat agar tetap percaya diri, tetapi tidak mengabaikan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan.

Berikut ini adalah ramalan lengkap Shio Monyet pada Sabtu 7 November 2026 seperti dilansir dari The Astro Scope.

Cinta & Hubungan

Editor: Novia Tri Astuti
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