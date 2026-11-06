Ramalan Shio Besok Sabtu 7 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Shio kembali menjadi bahan perbincangan menarik bagi banyak orang yang ingin tahu nasib mereka ke depan.

Banyak yang penasaran dengan ramalan untuk besok, sebab kabarnya energi hari Ayam membawa aneka kejutan menarik.

Sabtu, 7 November 2026, disebut cocok untuk bersantai sekaligus mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan.

Setiap shio punya gambaran berbeda soal cinta, kesehatan, dan sikap yang sebaiknya diambil saat menjalani hari.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (6/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Sabtu 7 November 2026.

1. Tikus

Kamu terlihat penuh semangat dan siap bertindak karena hari Ayam tidak cocok dengan bosan maupun kemalasan.