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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 19.03 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Tikus Senin, 9 November 2026: Jaga Stamina dan Tenangkan Pikiran

Ramalan Shio Tikus. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Tikus. (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Tikus pada Senin, 9 November 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan, aktivitas fisik, dan ketenangan pikiran.

Memasuki awal pekan, berbagai pekerjaan dan urusan pribadi mungkin kembali menyita perhatian Anda.

Karakter Shio Tikus yang dikenal cerdas, aktif, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi membuat Anda sering memikirkan banyak hal dalam waktu bersamaan.

Kemampuan tersebut memang bermanfaat ketika menghadapi persoalan, tetapi kebiasaan terus menganalisis berbagai kemungkinan juga dapat membuat pikiran sulit beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan Shio Tikus pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan mengatur beban aktivitas sehari-hari.

Jangan merasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam satu waktu apabila kondisi tubuh dan pikiran mulai menunjukkan tanda kelelahan.

Susun kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya agar energi tidak terkuras untuk menangani terlalu banyak urusan sekaligus.

Editor: Novia Tri Astuti
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