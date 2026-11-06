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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Asmara Shio Monyet Jumat, 6 November 2026: Kedekatan Emosional Perlu Lebih Dijaga

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Monyet pada Jumat, 6 November 2026, menjadi momen untuk memperkuat hubungan melalui komunikasi yang lebih terbuka dan perhatian yang ditunjukkan secara nyata.

Pemilik shio ini dikenal mempunyai kepribadian menyenangkan, humoris, dan mudah bergaul.

Kemampuan mencairkan suasana membuat Shio Monyet cukup mudah membangun kedekatan dengan orang lain, termasuk ketika menjalin hubungan percintaan.

Namun, kebiasaan mencari pengalaman baru terkadang membuat perhatian terhadap pasangan menjadi kurang konsisten.

Karena itu, Shio Monyet perlu memahami bahwa hubungan yang harmonis bukan hanya membutuhkan percakapan menarik, tetapi juga kepedulian dan komitmen yang terlihat melalui tindakan sehari-hari.

Berikut ramalan asmara Shio Monyet pada Jumat, 6 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Shio Monyet yang sudah memiliki pasangan, Jumat besok menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi apabila belakangan ini waktu bersama mulai berkurang.

Kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab terkadang membuat percakapan dengan pasangan hanya berisi hal-hal penting yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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