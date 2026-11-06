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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa kewalahan dengan komitmen yang dibuat. Hindari terlalu banyak bicara atau membuat keputusan penting, terutama saat pikiran sedang kacau. Mungkin, sagitarius harus fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu atau semuanya akan menjadi berantakan. 

Hal ini juga akan membantu sagitarius rileks dan lebih berenergi di penghujung hari. Luangkan waktu berkualitas bersama pasangan atau teman dekatmu hari ini.

Zodiak capricorn mungkin merasa terdorong untuk terhubung dengan batin. Kemungkinan besar, capricorn ingin menghabiskan waktu sendirian. Hal itu akan membantu keinginan capricorn untuk terhubung dengan jiwa. 

Terlepas dari keyakinan untuk bekerja keras, capricorn perlu mengambil keputusan. Bersantailah dan nikmati istirahat yang layak didapatkan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 6 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius memiliki prospek untuk bertemu seorang kenalan baru di sebuah acara. Terkait karir, sagitarius akan memiliki beberapa masalah kepegawaian jika menjalankan perusahaan sendiri.

Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan makanlah dengan benar agar kondisi gula darah sagitarius segera membaik. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dan reputasi profesional yang baik.

Cinta Sagitarius

Hari ini baik, karena sagitarius memiliki prospek untuk bertemu seorang kenalan baru di sebuah acara. Dia adalah seseorang yang mampu memahami sagitarius. Pastikan untuk keluar dan berbaur, karena pasangan ideal mungkin sedang menunggu kedatangan sagitarius.

Editor: Hanny Suwindari
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