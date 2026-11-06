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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hubungan zodiak pisces dengan orang terkasih atau teman dekat mungkin akan tegang. Jangan biarkan amarah atau emosi negatif menguasai dirimu. 

Sebaliknya, berusahalah secara sadar untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Ambil langkah pertama menuju rekonsiliasi jika diperlukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 6 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu mendiskusikan pikiran dan kesan yang dirasakan saat ini dengan pasangan. Terkait karir, luangkan waktu ekstra untuk memaksimalkan peluang yang ada guna mendapatkan semua klien baru.

Sementara itu, pisces harus berhati-hati agar tidak menyimpang dari diet dan program olahraga. Terkait keuangan, jangan takut mengambil risiko karena spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil.

Cinta Pisces

Pisces sedang ingin mendiskusikan pikiran dan kesan dengan pasangan. Setelahnya, pisces akan merasa lebih baik dan suasana hati secara keseluruhan tampak lebih berlimpah, optimis, dan penuh harapan. Hari ini adalah hari untuk merasa lebih dekat dengan pasangan.

Karir Pisces

Hari ini baik untuk pengembangan karir bagi pisces yang bekerja di bidang asuransi. Bisnis pisces juga tampaknya membaik setelah mengalami penurunan drastis pada beberapa bulan terakhir. 

Editor: Hanny Suwindari
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