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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 08.20 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Leo dan Virgo Jumat, 6 November 2026

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo perlu bersenang-senang dan menikmati hari yang damai di rumah. Leo tidak selalu harus meninggalkan rumah atau menghabiskan uang untuk bersenang-senang. 

Terkadang, hal-hal kecil justru membawa kebahagiaan terbesar. Luangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan atau teman dekat tentang kehidupan atau sekadar saling mendukung. 

Kebanggaan dan kepercayaan diri leo tak tergoyahkan. Leo adalah orang yang setia, artistik, dan teatrikal.

Tetaplah tenang agar tidak terbawa oleh gangguan dalam hidup hari ini, zodiak virgo. Jangan khawatir jika virgo merasa sedikit tidak seimbang hari ini. 

Secara jangka panjang, masalah virgo saat ini akan menjadi peluang untuk maju. Tetaplah fokus pada gambaran yang lebih luas dan cobalah menghargai banyak hal baik dalam hidupmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 6 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu meluangkan waktu mempertimbangkan apakah seseorang yang ditemui saat ini mungkin cocok. Terkait karir, leo perlu memotivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik saat ini.

Sementara itu, tetaplah menjalankan diet dan olahraga, serta usahakan untuk menjaga tingkat stres tetap rendah. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Editor: Hanny Suwindari
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