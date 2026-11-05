Hobi Belanja tapi Tetap Kaya, 3 Shio Ini Dipercaya Punya Magnet Rezeki Kuat

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan berbeda dalam menggunakan uang. Sebagian memilih hidup hemat dan mengutamakan tabungan, sementara lainnya lebih senang menikmati hasil kerja keras dengan membeli barang kesukaan atau berbagi kepada orang-orang terdekat.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat beberapa shio yang dikenal mempunyai kebiasaan mengeluarkan uang cukup besar. Mereka gemar menikmati kenyamanan, memanjakan diri, hingga tidak ragu membantu orang lain ketika dibutuhkan.

Meski terkesan boros, ketiga shio ini dipercaya memiliki kemampuan mencari penghasilan dan melihat peluang finansial. Sifat pekerja keras, kecerdasan, serta kemurahan hati membuat mereka digambarkan jarang mengalami kesulitan ekonomi berkepanjangan.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dikenal gemar menghamburkan uang tetapi dipercaya tetap memiliki keberuntungan dalam urusan keuangan. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Anjing Pemilik Shio Anjing dikenal mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak terlalu keberatan mengeluarkan uang, terutama ketika ingin memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri maupun orang yang disayangi.

Sifat dermawan tersebut membuat mereka terkadang sulit menahan keinginan untuk berbelanja atau memberikan sesuatu kepada orang lain.

Namun, di balik kebiasaan tersebut, Shio Anjing dipercaya mempunyai kemampuan mempertimbangkan keputusan finansial dengan cukup baik.

Mereka tidak hanya memikirkan kesenangan sesaat, tetapi juga berusaha mencari peluang yang bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Salah satunya melalui investasi atau kegiatan produktif yang berpotensi meningkatkan pemasukan.