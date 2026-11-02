3 Weton yang akan Bertambah Kaya di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Beneran Ada di Mana-Mana

Weton yang diramalkan akan bertambah kaya di akhir tahun 2026 saat rezekinya beneran ada di mana-mana. (dok: pexels)
JawaPos.com - Akhir tahun 2026 ini dikatakan menyimpan banyak potensi yang bisa mengejutkan banyak pihak.
Keberuntungan diyakini akan datang menghampiri segelintir orang yang beruntung lalu membuka pintu rezeki.
Seseorang pun dimungkinkan menjalani nasib yang berbeda setelah mendapatkan banyak keberkahan.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan bertambah kaya di akhir tahun 2026 saat rezekinya beneran ada di mana-mana.
1. Weton Senin Wage
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage umumnya merupakan orang yang pandai sehingga mudah beradaptasi.
Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka akan jadi salah satu orang yang bisa bertambah kaya.
Mereka dimungkinkan memperoleh banyak pundi-pundi rupiah sehingga kekayaan yang dimiliki pun bisa bertambah.
Adapun kesuksesan yang diraih diyakini karena mereka pintar menyesuaikan keadaan sehingga tetap bisa meraih banyak rezeki dalam berbagai keadaan.
2. Weton Rabu Pon
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022