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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 16.53 WIB

Ramalan Asmara Shio Monyet Senin, 9 November 2026: Komunikasi Jadi Kunci Hubungan

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kehidupan asmara shio Monyet pada Senin, 9 November 2026, diperkirakan berlangsung cukup dinamis dan membutuhkan keseimbangan dalam berkomunikasi.

Sifat ceria, cerdas, serta mudah bergaul membuat shio Monyet memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana menyenangkan bersama orang terdekat.

Namun, keinginan untuk terus mencoba hal baru dan menjalani berbagai aktivitas terkadang membuat perhatian terhadap pasangan menjadi berkurang.

Karena itu, awal pekan ini menjadi kesempatan untuk lebih peka terhadap kebutuhan emosional orang yang Anda sayangi.

Berikut ramalan asmara Shio Monyet pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi shio Monyet yang sudah memiliki pasangan, hubungan asmara dapat terasa lebih hangat apabila komunikasi dibangun secara terbuka dan saling menghargai.

Anda mungkin ingin membicarakan berbagai hal, mulai dari rencana masa depan hingga persoalan sederhana yang membutuhkan keputusan bersama.

Meski memiliki banyak cerita untuk disampaikan, jangan sampai percakapan hanya berpusat pada pengalaman dan kesibukan pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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