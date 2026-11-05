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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 5 November 2026 | 12.16 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi ramalan zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn memiliki peluang untuk memperluas cakrawala intelektual. Hal ini karena ada indikasi kuat tentang prevalensi kegiatan intelektual dan akademis. 

Jika merasa hidup menjadi sangat monoton dan membutuhkan keseimbangan, Capricorn dapat memutuskan untuk bergabung dengan kelompok intelektual. Capricorn perlu fokus untuk belajar. Minat Capricorn akan meningkat dan hidupmu akan sedikit berbeda dari rutinitas sehari-hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 5 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn sebaiknya menunda pengumuman mengenai kehidupan asmara kepada orang-orang di sekitar sedikit lebih lama. Terkait karir, lakukan pekerjaan kreatif untuk memanfaatkan waktu dan keterampilanmu.

Sementara itu, luangkan waktu untuk berolahraga agar tetap sehat jika memiliki masalah gula darah. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang yang telah Capricorn lakukan mungkin akan mulai memberikan keuntungan.

Cinta Capricorn

Capricorn mungkin merasa ingin membuat pengumuman besar kepada teman dan keluarga tentang perkembangan baru dalam kehidupan asmara. Tetapi sebaiknya, Capricorn mempertimbangkan untuk menunda pengumuman tersebut sedikit lebih lama. 

Jika mengumumkan kabar tersebut hari ini, Capricorn mungkin harus menarik kembali pengumuman tersebut karena rencana yang berubah. Tunggu saja dan perhatikan perubahan pada rencanamu.

Editor: Candra Mega Sari
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