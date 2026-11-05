Ramalan Zodiak Sagitarius 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin terpikir untuk memberikan tampilan baru pada rumah. Sagitarius ingin merenovasinya agar terlihat seperti rumah baru.
Namun, Sagitarius perlu memahami bahwa ini adalah simbol dari perubahan yang terjadi di dalam diri dan cara berpikir. Sagitarius harus selalu memprioritaskan barang-barang yang benar-benar perlu diganti, daripada membeli yang tidak perlu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 5 November 2026.
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Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak Sagitarius sebaiknya tidak terburu-buru jika berencana melamar seseorang yang disukai. Terkait karir, kreativitas Sagitarius akan mengalir dan mampu menghasilkan ide-ide baru dengan cepat.
Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga tingkat ketegangan tetap rendah serta meningkatkan kesehatan. Pada ranah keuangan, Sagitarius akan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dan reputasi profesional yang baik.
Cinta Sagitarius
Jika lajang dan berencana melamar seseorang yang disukai, sebaiknya Sagitarius bersabar. Kenali dia lebih baik sebelum bertindak terburu-buru.
Karir Sagitarius
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