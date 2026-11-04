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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 4 November 2026 | 21.23 WIB

Panduan Shio Besok Kamis 5 November 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Shio Monyet mungkin harus menghabiskan waktu dengan seseorang saat ini.

Sedangkan besok adalah hari yang baik untuk shio Kelinci.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 5 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Anda mungkin harus menghabiskan waktu dengan seseorang saat ini.

Entah itu seseorang yang terlalu bergantung atau menjengkelkan, berusahalah untuk memahaminya.

Emosi orang tersebut bisa lepas kendali jika Anda tidak hati-hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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