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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 4 November 2026 | 22.00 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok, Kamis 5 November 2026: Kesempatan Sukses dan Rezeki Makin Terbuka

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/tartila) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/tartila)

JawaPos.com - Ramalan Shio Anjing besok, Kamis 5 November 2026, membawa gambaran positif mengenai perkembangan asmara, peluang keuangan, dan kemajuan karier. 

Pemilik Shio Anjing dikenal memiliki karakter setia, jujur, bertanggung jawab, serta mampu menjaga kepercayaan orang-orang di sekitarnya.

Memasuki 5 November 2026, Shio Anjing berpeluang memanfaatkan kerja sama dan hubungan baik untuk mencapai tujuan yang selama ini diperjuangkan. 

Kemampuan memimpin, ketekunan, dan kesediaan membantu orang lain dapat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai perubahan.

Dalam urusan asmara, perhatian dan kesetiaan menjadi kekuatan untuk mempererat hubungan. 

Sementara itu, sektor keuangan membutuhkan pengelolaan yang cermat agar peluang pemasukan dapat memberikan manfaat jangka panjang, sedangkan karier berpotensi berkembang melalui tanggung jawab dan koneksi profesional.

Dikutip dari Astrology.com melalui ramalan tahunan Shio Anjing 2026 yang ditulis Donna Stellhorn, Tahun Kuda Api menjadi periode yang selaras dengan karakter pemilik Shio Anjing. 

Tahun ini digambarkan sebagai masa pencapaian penting setelah kerja keras dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus kesempatan untuk membangun kemitraan yang setia, memperluas peluang karier, dan mengambil peran kepemimpinan.

Editor: Novia Tri Astuti
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