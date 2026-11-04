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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 16.00 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Foxy Fox) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Foxy Fox)

JawaPos.com - Hari ini ideal untuk kehidupan percintaanmu, zodiak gemini. Saat ini tepat untuk menjalin hubungan baru atau meningkatkan hubungan yang sudah ada. 

Jika belum memiliki pasangan, berusahalah untuk memperluas lingkaran sosial. Jika memiliki pasangan, lakukan sesuatu yang berbeda bersama pasangan untuk saling mengenal lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 4 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Ajak teman untuk pergi menonton film atau makan malam jika zodiak gemini ingin beristirahat dari urusan percintaan. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri dan bersantai terkait pekerjaan serta membangun reputasi diri.

Sementara itu, gemini bisa mencoba menyelidiki terapi alternatif dan cara-cara baru guna mengobati sakit yang dialami. Terkait keuangan, lakukan investasi di bidang properti dengan bijak agar memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Gemini

Planet-planet membuat gemini ingin bersantai dari urusan asmara hari ini. Cobalah mengajak beberapa teman untuk pergi menonton film atau makan malam.

Aktivitas-aktivitas ini akan membawa kegembiraan, karena kegiatan rekreasi diindikasikan sangat menyenangkan saat ini. Beristirahatlah dari urusan percintaan hari ini.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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