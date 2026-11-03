Ramalan Zodiak Taurus 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Konfigurasi planet hari ini menunjukkan bahwa zodiak taurus dapat mengharapkan periode yang sangat menguntungkan. Taurus telah bekerja keras akhir-akhir ini, dan wajar jika akhirnya taurus sampai pada tahap ini.
Taurus dapat mengukur jarak yang telah ditempuh dan mengevaluasi kekuatan sendiri. Apa pun yang taurus lakukan, berpikirlah secara luas.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 3 November 2026.
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Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus memilih jalan yang tepat untuk hubungan yang dijalin dalam jangka panjang. Terkait karir, optimalkan kontak bisnismu di pasar internasional untuk meningkatkan karir.
Sementara itu, taurus harus sangat berhati-hati dan waspada di sekitar api maupun benda panas. Terkait keuangan, taurus harus tenang dan memanfaatkan waktu yang sangat produktif saat ini dengan baik.
Cinta Taurus
Ingatlah bahwa rumput di seberang sana tidak selalu lebih hijau, terutama dalam hal percintaan. Jika tergoda oleh potensi perselingkuhan, taurus harus duduk dengan pikiran tenang. Ingatkan diri sendiri tentang pasangan saat ini dan memilih jalan yang tepat untuk hubungan yang dijalin dalam jangka panjang.
Karir Taurus
Taurus memiliki kesempatan untuk memulai atau mengembangkan bisnis di luar negeri. Jadi, manfaatkanlah sebaik-baiknya dan cobalah menjalin kemitraan. Optimalkan kontak bisnismu di pasar internasional guna meningkatkan karir.
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Jawa Pos
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