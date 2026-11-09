Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 23.18 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 10 November 2026: Kerja Sama Menguat, Keuangan Bersama Dibahas

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Selasa, 10 November 2026, membawa perhatian pada hubungan dengan orang lain, perkembangan pekerjaan, serta pengelolaan keuangan yang melibatkan kepentingan bersama.

Taurus berpeluang mendapatkan kemudahan ketika bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa.

Pertemuan, pembicaraan penting, maupun kesepakatan yang sebelumnya belum menemukan titik terang bisa mulai menunjukkan perkembangan.

Kamu juga berkesempatan memperluas hubungan dengan orang baru yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan pribadi maupun profesional.

Meski demikian, jangan hanya mengandalkan kesan pertama ketika menjalin kerja sama.

Pastikan setiap pihak memahami tanggung jawab masing-masing agar tidak muncul persoalan akibat perbedaan harapan.

Dalam urusan keuangan, pembicaraan mengenai pengeluaran bersama, pembayaran, atau kebutuhan keluarga mungkin membutuhkan perhatian lebih.

Taurus sebaiknya tidak menghindari percakapan mengenai uang karena keterbukaan dapat membantu mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.

Sementara itu, kehidupan asmara berpotensi terasa lebih hangat apabila kamu bersedia menunjukkan perhatian melalui tindakan sederhana.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 9 November 2026 | 22.08 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus Senin, 9 November 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus Senin, 9 November 2026

Senin, 9 November 2026 | 21.03 WIB

Ramalan Karir dan Cinta Zodiak Aries dan Taurus Senin, 9 November 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Karir dan Cinta Zodiak Aries dan Taurus Senin, 9 November 2026

Senin, 9 November 2026 | 20.48 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore