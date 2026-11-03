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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.14 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 3 November 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Seseorang mungkin mencoba memanfaatkan kemurahan hati zodiak sagitarius hari ini. Kemurahan hati akan memberi sagitarius poin plus di mata beberapa orang. 

Namun, cobalah membedakan antara kemurahan hati dan keluguan. Tidak semua orang akan menghargai kebaikan sagitarius, dan beberapa diantaranya mungkin mencoba memanfaatkannya. 

Jika dimanfaatkan, hal itu akan merusak suasana hati dan membuat sagitarius meragukan sifat kemanusiaan. Oleh karena itu, jaga keseimbangan agar sagitarius tetap aman.

Zodiak capricorn akan merasa bahagia dan puas. Transit ini akan mengubah keberuntungan dan mengajarkan capricorn untuk cara keluar dari situasi sulit. Hari ini bukanlah hari untuk meratap dan bersedih. 

Sebaliknya, bergembiralah karena masalah capricorn akhirnya terselesaikan. Upaya capricorn untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah lama tertunda, akhirnya membuahkan hasil. Meskipun menang, berhati-hatilah karena capricorn mungkin akan kehabisan energi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 3 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Semua orang ingin berbicara dengan zodiak sagitarius hari ini, karena mereka menyukaimu. Terkait karir, sagitarius mampu mengambil peran utama dan berhasil dalam semua usaha yang dilakukan.

Sementara itu, mulailah melakukan peregangan dan yoga agar sagitarius merasa berenergi kembali. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dan reputasi profesional yang baik.

Cinta Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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