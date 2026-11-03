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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.03 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Kemungkinan, zodiak libra akan merasa tertarik pada spiritualitas dan pengobatan alternatif. Beberapa perubahan yang baru-baru ini dilakukan, telah membawa dampak positif. 

Sore hari akan menjadi waktu dimana kreativitas libra mencapai puncaknya, jadi investasikan waktu untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan imajinatif.

Zodiak scorpio mungkin akan terhubung dengan kenalan lama dan menjalin pertemanan. Scorpio akan bertemu seseorang yang nantinya akan memainkan peran penting dalam hidup. 

Bisa jadi, pertemuan tak sengaja ini berubah menjadi hubungan persahabatan. Orang ini mungkin akan memberi semangat dan mendukung scorpio saat menghadapi keadaan sulit.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 3 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra sebaiknya tidak mengasingkan pasangan saat terseret ke dalam masalah. Terkait karir, pastikan untuk menyelesaikan semua tugas guna terhindar dari perselisihan.

Sementara itu, jangan putus asa karena ketegangan akan segera berkurang dan kondisi pikiran libra akan kembali normal. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Cinta Libra

Libra mungkin terjebak dalam situasi dimana beberapa anggota ikut campur dalam hubungan asmara libra. Cobalah untuk menghindari pertengkaran. Jika terseret ke dalam masalah ini, bersikaplah diplomatis dan peka. Jangan sampai libra mengasingkan pasangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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