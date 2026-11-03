Ramalan Zodiak Scorpio 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin akan terhubung dengan kenalan lama dan menjalin pertemanan. Scorpio akan bertemu seseorang yang nantinya akan memainkan peran penting dalam hidup.



Bisa jadi, pertemuan tak sengaja ini berubah menjadi hubungan persahabatan. Orang ini mungkin akan memberi semangat dan mendukung Scorpio saat menghadapi keadaan sulit.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Selasa, 3 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Pasangan akan menghargai zodiak Scorpio karena telah mengambil jalan yang benar. Terkait karir, waspadalah karena keadaan di luar kendali mungkin memaksa Scorpio terlibat dalam argumen dengan kolega.



Sementara itu, berhati-hatilah saat mengangkat benda berat agar Scorpio tidak mengalami keseleo atau cedera. Pada ranah keuangan, cobalah realistis dan hadapi pengeluaran yang tak terduga dengan tenang.

Cinta Scorpio

Hari ini, masalah Scorpio akan hilang. Manfaatkan perkembangan positif ini untuk memastikan keluarga tahu bahwa Scorpio mencintai dan menghormati keinginan mereka. Pasangan juga akan menghargai Scorpio karena telah mengambil jalan yang benar.