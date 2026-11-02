Ramalan Shio Ular Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular Minggu ini 2 - 8 November 2026 / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Bagaimana sebenarnya peruntungan shio Ular minggu ini, mulai dari keuangan, kesehatan, karier, hingga urusan cinta Anda?
Ramalan untuk periode 2 sampai 8 November 2026 ini memuat petunjuk penting bagi kelahiran shio Ular.
Setiap bidang kehidupan punya pesan khusus yang bisa membantu Anda mengambil langkah lebih bijak dan terarah.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Keputusan keuangan pekan ini sebaiknya lahir dari perhitungan yang jernih dan teliti, bukan dorongan sesaat semata.
Tingkat keberuntungan yang hanya 31 persen menandakan perlunya menahan diri dari belanja impulsif dan usaha berisiko.
Luangkan waktu meninjau semua komitmen finansial yang berjalan, lalu hentikan yang tidak lagi memberikan hasil nyata.
Angka keberuntungan 6 bisa dijadikan inspirasi untuk membuat satu pos khusus di dalam anggaran pribadi Anda.
Sisihkan sejumlah kecil uang dengan nominal tetap pada setiap pekan untuk ditabung atau diinvestasikan dengan konsisten.
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Jawa Pos
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