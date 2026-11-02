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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 04.08 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Ramalan Zodiak Pisces Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar - Image

Ramalan Zodiak Pisces Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar

JawaPos.com – Minggu ini, ramalan Zodiak Pisces untuk 2 sampai 8 November 2026 hadir dengan banyak pesan berharga.

Pekan ini bertepatan dengan suasana perayaan Diwali yang identik dengan cahaya, kebersamaan, dan harapan baru.

Kesibukan menjelang perayaan bisa membuatmu merasa lebih cepat lelah dan mudah kewalahan.

Karena itu, memahami gambaran pekan ini di setiap bidang kehidupan akan sangat membantu langkahmu.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Pisces Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Pendapatanmu cenderung stabil pekan ini berkat ketekunan, keahlian praktis, dan kerja yang dijalani dengan sangat disiplin.

Hari Dhanteras pada Jumat cocok untuk membeli barang sederhana namun bermakna yang sesuai dengan prioritas keuanganmu.

Bersikaplah sabar dan hati-hati dalam urusan uang agar kamu tidak terburu-buru mengambil keputusan finansial yang penting.

Periksa kembali kontrak, syarat pinjaman, kuitansi, dan data pembayaran sebelum kamu menyetujui sebuah komitmen apa pun.

Editor: Hanny Suwindari
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