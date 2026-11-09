7 Karier Yang Paling Cocok Untuk Ekstrovert Dengan Kepribadian ESTP

Ilustrasi seseorang yang aktif bekerja dan berinteraksi dalam lingkungan profesional../Pexels.com
JawaPos.com - Memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter pribadi dapat menjadi salah satu cara untuk menemukan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung perkembangan karier.
Bagi individu yang menyukai aktivitas dinamis, tantangan baru, serta interaksi langsung dengan banyak orang, sejumlah profesi dengan ritme kerja cepat bisa menjadi pilihan menarik.
Karakter tersebut sering dikaitkan individu ekstrovert dengan kepribadian ESTP, salah satu tipe kepribadian dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).
Kepribadian ESTP merupakan singkatan dari Extraversion, Sensing, Thinking, dan Perceiving dalam MBTI.
Tipe kepribadian ESTP kerap digambarkan sebagai pribadi yang energik, praktis, mudah beradaptasi, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (06/11), menyebutkan individu dengan kepribadian ESTP cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk bertindak langsung, menghadapi tantangan, dan berinteraksi dengan orang lain.
Mereka dengan kepribadian ESTP juga dinilai lebih tertarik pada pekerjaan dengan hasil nyata dan target jangka pendek.
Berikut tujuh karier yang dapat dipertimbangkan oleh individu ekstrovert dengan kepribadian ESTP;
1. Koki atau Chef
Dunia kuliner menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, penuh tantangan dan peluang bertemu dengan banyak orang.
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