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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 19.18 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Selasa 3 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular besok Selasa 3 November 2026 / foto : Magnific/ rawpixel.com - Image

Ramalan Shio Ular besok Selasa 3 November 2026 / foto : Magnific/ rawpixel.com

JawaPos.com – Ramalan Shio Ular untuk besok, Selasa, 3 November 2026, mengajak Anda bersikap lebih hati-hati.

Hari itu meminta ketenangan dan pertimbangan matang pada setiap langkah yang akan Anda ambil.

Bagi zodiak cina ini, kehati-hatian akan menjadi kunci agar urusan berjalan aman dan lancar.

Prediksi hari esok juga menunjukkan bahwa komunikasi yang jujur sangat membantu menjaga hubungan dengan orang sekitar.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Selasa 3 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang menuntut sikap yang lebih hati-hati dan tidak boleh diputuskan secara terburu-buru pada hari ini.

Sebaiknya hindari kesepakatan bernilai besar yang mengandung risiko tinggi karena hasilnya sulit sekali diperkirakan dengan tepat.

Setiap tawaran yang datang perlu diuji lebih dulu lewat pemeriksaan rinci sebelum Anda benar-benar menyatakan setuju.

Angka enam bisa dijadikan jaring pengaman dengan membagi dana investasi menjadi enam bagian yang sama besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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