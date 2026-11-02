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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 17.00 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 3 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Selasa 3 November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio besok Selasa 3 November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Shio punya gambaran keberuntungan berbeda, dan ramalan untuk besok bisa menjadi panduan harian yang sangat berguna.

Hari Selasa, 3 November 2026, jatuh pada hari Ular menurut penanggalan Tionghoa yang dipercaya banyak orang.

Para bijak kuno menilai hari Ular membawa kekuatan khusus, sehingga langkah kecil pun dapat berdampak besar.

Unsur Logam Yin ikut memengaruhi suasana, mulai dari penampilan, kesehatan, hubungan, hingga cara kita mengambil keputusan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Selasa 3 November 2026.

1. Tikus

Anda membutuhkan gagasan segar, sebab hari Ular dipercaya menyimpan kekuatan khusus untuk mewujudkan berbagai keinginan Anda.

Tetapkan tujuan, pecahkan masalah secara kreatif, lalu ikuti inspirasi karena keberhasilan sedang menunggu di depan Anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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