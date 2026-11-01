Anak Pembawa Hoki, 5 Shio Ini Disebut Bakal Bikin Orang Tua Hidup Lebih Sejahtera

JawaPos.com – Keberhasilan seorang anak tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Apalagi jika pencapaian tersebut tidak hanya membawa perubahan positif bagi kehidupannya sendiri, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah Shio yang dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan istimewa. Mereka digambarkan sebagai pribadi pekerja keras, memiliki tekad kuat, serta mempunyai keinginan besar untuk membahagiakan orang-orang yang telah membesarkannya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, ada lima Shio yang disebut-sebut berpotensi membawa keberuntungan bagi keluarga, khususnya orang tua. Kesuksesan yang diraih melalui kerja keras dan ketekunan dipercaya dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengangkat kehormatan keluarga.

Lantas, Shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut lima Shio yang dikenal memiliki karakter kuat dan digambarkan sebagai pembawa kebahagiaan bagi orang tua.

1. Shio Naga

Shio Naga sering dihubungkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan jiwa kepemimpinan. Orang yang lahir di bawah naungan Shio ini digambarkan memiliki ambisi besar serta keinginan kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Salah satu motivasi yang sering dikaitkan dengan pemilik Shio Naga adalah keinginan membuat keluarga merasa bangga. Mereka tidak hanya mengejar keberhasilan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga ingin memberikan kehidupan yang lebih nyaman kepada orang tua.

Ketika berhasil meraih kesuksesan, mereka dipercaya akan berusaha membalas perjuangan keluarga melalui berbagai bentuk perhatian dan dukungan. Tak heran jika Shio Naga kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu membawa kebanggaan bagi keluarganya.

2. Shio Kerbau